Rientro Gila, lo spagnolo rimane in dubbio per la prossima sfida: le novità sullo spagnolo

Rientro Gila, forte dubbio per il Torino, situazione delicata per la Lazio nel reparto arretrato: cosa filtra da Formello sul centrale biancoceleste

Le condizioni di Mario Gila sono diventate una delle principali preoccupazioni in casa Lazio. Il difensore spagnolo è uscito acciaccato dalla partita contro il Cagliari in Sardegna a causa di un’infiammazione rotulea al ginocchio sinistro. Per questa ragione il centrale è attualmente in forte dubbio anche per la prossima sfida contro il Torino, con lo staff medico della Lazio che preferisce non rischiare il giocatore, soprattutto considerando l’importanza della Coppa Italia a breve.

Ultimissime Lazio LIVE: la moviola del match con il Cagliari! Le novità su Rovella e molto altro

Rientro Gila, gestione degli infortuni: cautela per Gila

La decisione riguardante Gila sarà presa con cautela. Non si possono correre rischi in un momento così delicato della stagione, e la priorità è quella di non compromettere il recupero del difensore. La sua infiammazione al ginocchio richiede attenzione e, vista la vicinanza della partita di Coppa, è molto probabile che non venga rischiato contro il Torino, anche se la Lazio spera in un suo recupero rapido.