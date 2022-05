Reina e Lazzari in coro: «Siamo in Europa» – FOTO

Reina e Lazzari, attraverso i social hanno gioito per il punto in casa della Juventus, che è valso un posto in Europa League

«Siamo in Europa», questo il senso e il succo dei post di entrambi i giocatori biancocelesti. Insomma, l’obiettivo è stato raggiunto e centrato.