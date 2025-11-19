Ranking FIFA: Italia in picchiata! Dopo le qualificazioni mondiali gli Azzurri scivolano al 12° posto, complice la sconfitta con la Norvegia

Nazionali
Ranking FIFA: Italia giù a picco! Dopo le qualificazioni mondiali gli Azzurri scivolano al 12° posto, puniti dalla sconfitta con la Norvegia
Brutte notizie per la Nazionale: l’ultimo aggiornamento del Ranking FIFA, diffuso oggi, certifica il calo degli Azzurri, scesi di tre posizioni rispetto a ottobre fino al 12° posto. È il peggior piazzamento dal 2020.
La sconfitta contro la Norvegia a San Siro ha pesato come un macigno, facendo precipitare ulteriormente la squadra nella graduatoria mondiale.
Dalla scalata al nuovo crollo
Dopo il 13° posto toccato nel 2020, l’Italia aveva vissuto un’ascesa entusiasmante culminata con il quarto posto grazie al trionfo agli Europei 2021. Ma l’esclusione dai Mondiali 2022 ha aperto una fase discendente, ora confermata dall’attuale dodicesima piazza.
Impatto sul sorteggio del Mondiale 2026
Il nuovo posizionamento avrà conseguenze dirette: in caso di qualificazione, l’Italia sarà inserita in seconda fascia nel sorteggio dei gironi del 5 dicembre. Con le ultime qualificate europee attese solo a marzo, gli Azzurri rischiano di incrociare avversarie di primissimo livello già nella fase iniziale.
Le prime posizioni
In vetta nulla cambia: la Spagna resta saldamente al comando. Il Brasile di Carlo Ancelotti, invece, guadagna due posti e si issa al quinto, confermando la propria crescita. Ecco le prime 15 posizioni:
- Spagna – 1877,18 punti
- Argentina – 1873,33 punti
- Francia – 1870,00 punti
- Inghilterra – 1834,12 punti
- Brasile – 1760,46 punti
- Portogallo – 1760,38 punti
- Olanda – 1756,27 punti
- Belgio – 1730,71 punti
- Germania – 1724,15 punti
- Croazia – 1716,88 punti
- Marocco – 1713,12 punti
- Italia – 1702,06 punti
- Colombia – 1701,30 punti
- USA – 1681,88 punti
- Messico – 1675,75 punti
