Ranieri: «Sono fiero della mia squadra che è un gruppo coeso di giocatori che lavorano alla grande»

Ranieri, alla fine della roboante vittoria della sua Roma con il Monza il tecnico esprime parole di elogio nei confronti del suo gruppo

Ai microfoni di Sky Sport alla fine della roboante vittoria della Roma, che consente ai giallorossi di avvicinarsi alla zona europea, e di vedere anche più vicina la Lazio visto che ora dista solo 7 punti, ha parlato Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso esterna la sua gioia per il gruppo giallorosso e lo elogia con piena fierezza

PAROLE – «I ragazzi si allenano bene, l’ho detto dall’inizio. È uno spogliatoio sano, qui c’era un giocatore che mi ha chiesto di andare a trovare il padre, ma gli avevo detto di no perché c’era allenamento. Ma Paredes e Dybala sono venuti a chiedermi di lasciarglielo fare. Come fai a dire di no? Se il gruppo decide, io sono contento. Europa? Ogni partita fa storia a sé, io sto già pensando al Como, una squadra in piena euforia. Fabregas tra 3 o 4 anni sarà tra i migliori allenatori d’Europa».