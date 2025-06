Rambaudi: «Sarri deve essere il garante di un futuro prossimo. Lotito deve trovare la soluzione. Non ci devono essere contrasti»

Rambaudi dice la sua sulla situazione attuale dei biancocelesti: le ultime novità sulle tensioni tra Sarri e Lotito

La situazione in casa Lazio in vista della prossima Serie A si sta surriscaldando sempre più in un’estate afosa come questa e, a prendere parola sulla situazione legata agli scontri tra Sarri e Lotito, è stato Rambaudi ai microfoni di Radiosei. L’opinionista affermando che:

SARRI – «Spero ci sia chiarezza. Sarri deve essere il garante di un futuro prossimo che sia all’insegna di un calcio fatto in un certo modo. Lotito deve trovare la soluzione. Mi sembra assurdo poi che nessuno sia interessato alla Lazio. All’allenatore che poteva non sapere di questa situazione non ci credo».

SOCIETA‘ – «Lotito deve fare un cambio di passo: agendo sempre nella stessa maniera, si ottengono sempre i medesimi risultati. Ha fatto bene, il suo lavoro va gratificato, ma fino ad un certo punto perché non si è mai fatto lo step successivo».

RIPARTENZA – «Non ci devono essere contrasti Sarri-società, si deve partire col piede giusto altrimenti la Lazio vivacchierebbe e basta. Con queste problematiche chi vai a prendere? L’allenatore migliore nel lavoro in campo, quello in grado di valorizzare quello che ho».