Rambaudi spiega: «L’arbitro di Milan Lazio va fermato. In Coppa Italia serve ripartire dal primo tempo di San Siro. Formazione? Ecco cosa farei»

2 ore ago

Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei in vista del match di Coppa Italia di domani dei biancocelesti contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato la direzione arbitrale di Milan Lazio e ha presentato la gara di Coppa Italia che si giocherà a parti invertite domani, soffermandosi sugli aspetti tattici che la squadra di Maurizio Sarri dovrà replicare.

ARBITRO – «L’arbitro di Milan-Lazio è da tenere fuori. Sono d’accordo con Sarri quando dice che il Var deve essere messo dall’altra parte rispetto alle panchine».

AVVICINAMENTO ALLA COPPA ITALIA – «Domani l’obiettivo deve essere quello di giocare più a lungo come nel primo tempo di sabato. La Lazio ha fatto un’ottima gara in casa del Milan, dimostrando qualità e carattere. Anche il secondo tempo siamo partiti bene, ma dopo il gol c’è stato un po’ di sbandamento, che comunque può starci».

FORMAZIONE – «Io partirei con la titolare di sabato, al massimo con un paio di cambi, poi comunque le sostituzioni sono determinanti».

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
