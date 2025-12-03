 Coppa Italia, la Lazio ricorda la vittoria contro il Milan il 3 dicembre 2008: quarti conquistati dai biancocelesti, ecco com'era andata la partita
Connect with us

News

Coppa Italia, la Lazio ricorda la vittoria contro il Milan il 3 dicembre 2008: quarti conquistati dai biancocelesti, ecco com'era andata la partita

News

Sarri Tare, incrocio ad alta tensione: retroscena, mancati accordi e destini incrociati tra Lazio, Milan e Fiorentina. La clamorosa rivelazione!

News

Lazio Milan in Coppa Italia, Sarri valuta novità in attacco: Castellanos verso il ritorno dal primo minuto! Ballottaggio aperto con Dia per la maglia da titolare

Nazionali News

Coppa d'Africa, la Fifa "favorisce" la Lazio: svolta per le convocazioni! Ritardata la partenza di Dia e Dele-Bashiru, ecco quando andranno in ritiro

News

Le prime pagine sportive nazionali – 3 dicembre 2025

News

Coppa Italia, la Lazio ricorda la vittoria contro il Milan il 3 dicembre 2008: quarti conquistati dai biancocelesti, ecco com’era andata la partita

Lazio news 24

Published

7 secondi ago

on

By

Zarate
Mi Roma 23/09/2012 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Marco Iorio/Image Sport nella foto: Mauro Zarate

Coppa Italia, la Lazio celebra il successo sul Milan del 3 dicembre 2008: biancocelesti ai quarti, tutti i dettagli

Era il 3 dicembre 2008 quando la Lazio, impegnata a San Siro contro il Milan, ottenne il successo ai supplementari nel V turno di Coppa Italia.

NOTA CLUB Vittoria ai supplementari. Era il 3 dicembre 2008, quando la Lazio era ospita del Milan in occasione del V turno di Coppa Italia.

Gara inizialmente equilibrata, con le squadre attente a non scoprirsi. Il tappo salta però nella ripresa, con il gol a 15` dalla fine di Shevchenko. Sembra finita, ma non è così.

All`87` infatti i biancocelesti pareggiano grazie al rigore di Zarate. Si va ai supplementari, dove la squadra di Rossi parte forte. Pandev firma il vantaggio al 92`, al termine di un`azione rocambolesca.

Si vola ai quarti di finale. Un altro mattoncino verso il trionfo nella finale di maggio contro la Sampdoria.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.