Coppa Italia, la Lazio ricorda la vittoria contro il Milan il 3 dicembre 2008: quarti conquistati dai biancocelesti, ecco com’era andata la partita
Era il 3 dicembre 2008 quando la Lazio, impegnata a San Siro contro il Milan, ottenne il successo ai supplementari nel V turno di Coppa Italia.
NOTA CLUB – Vittoria ai supplementari. Era il 3 dicembre 2008, quando la Lazio era ospita del Milan in occasione del V turno di Coppa Italia.
Gara inizialmente equilibrata, con le squadre attente a non scoprirsi. Il tappo salta però nella ripresa, con il gol a 15` dalla fine di Shevchenko. Sembra finita, ma non è così.
All`87` infatti i biancocelesti pareggiano grazie al rigore di Zarate. Si va ai supplementari, dove la squadra di Rossi parte forte. Pandev firma il vantaggio al 92`, al termine di un`azione rocambolesca.
Si vola ai quarti di finale. Un altro mattoncino verso il trionfo nella finale di maggio contro la Sampdoria.
