Rambaudi non ha dubbi: «Zaccagni è più duttile di Insigne. Se dovesse arrivare Sarri potrebbe cambiare qualcosa». Le dichiarazioni

Nel corso di un collegamento con Radiosei, Roberto Rambaudi ha offerto un’analisi lucida e approfondita riguardo le dichiarazioni di Maurizio Sarri, rilasciate durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Lazio. Le sue parole hanno acceso i riflettori su alcune scelte tattiche e sui possibili sviluppi del mercato biancoceleste.

Sarri e l’inizio di una nuova era alla Lazio Maurizio Sarri, allenatore di grande esperienza già noto per il suo “Sarrismo”—uno stile di gioco votato al possesso palla e alla costruzione dal basso—ha tracciato le linee guida del suo progetto tecnico alla guida della squadra capitolina. Secondo Rambaudi, il tecnico toscano ha trasmesso un’idea chiara, centrata sulla valorizzazione dei giovani e su un’identità tattica ben definita.

Rambaudi ha posto particolare attenzione su Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe 2000 proveniente dall’Arsenal, noto per la sua velocità e propensione offensiva. Secondo il commentatore, Tavares potrebbe rivelarsi fondamentale per dare ampiezza al gioco di Sarri, se gestito tatticamente con disciplina.

PAROLE – «Sarri mi ha convinto con le sue dichiarazioni, erano quelle che mi aspettavo. La cosa che mi ha ‘commosso’ è stata la frase legata agli alibi che nessuno si deve creare (sorride, ndr). Tavares e Dele-Bashiru libri da scrivere? Spero di non vedere Nuno ‘limitato’; inizialmente deve pensare a certi nuovi movimenti ma poi dovranno essere naturali. Serve essere visionari, scegliere bene. Il mercato della Lazio, negli ultimi anni, non è stato mai faraonico; adesso aspettiamo gennaio»

«Zaccagni è più duttile di Insigne. Se dovesse arrivare Insigne magari Sarri potrebbe cambiare qualcosa, comunque non credo che sia questo il calciatori che rappresenti la priorità. Nel calcio serve essere ‘presuntuosi con umiltà’; se non hai tanti soldi per investire sui giocatori più forti, devi puntare su competenza, conoscenza e idee con persone che sanno scegliere giocatori funzionali».