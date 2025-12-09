Rambaudi soddisfatto della Lazio: «Contro il Bologna prestazione eccellente, ma l’errore di Tavares pesa. Mercato? Questo attaccante sarebbe l’ideale per Sarri»

Rambaudi soddisfatto della Lazio: le parole dell’ex attaccante dopo il match contro il Bologna e i consigli per il mercato biancoceleste

Ospite ai microfoni di Radiosei, l’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi, oggi apprezzato opinionista, è tornato ad analizzare la sfida terminata 1-1 contro il Bologna, soffermandosi soprattutto sulla prestazione generale dei biancocelesti e sulle problematiche difensive legate a Nuno Tavares.

PRESTAZIONE E NUMERI DEL MATCH – «Ottima gara, uno dei migliori primi tempi che ho visto: 17 tiri contro 11, 8 in porta contro 4 ossia il doppio; 6 palle intercettate contro 1 e nel calcio di oggi queste sono occasioni da gol. I numeri parlano di superiorità assoluta; il risultato è casuale, la prestazione è stata fatta. Sono stati recuperati giocatori importanti. Poi se analizziamo la rete presa abbiamo visto tutti l’errore individuale di Tavares, purtroppo è arrivato subito dopo il vantaggio. Non si può rimproverare nulla alla Lazio, credo che con queste prestazioni la classifica si scalerà».

SUL MERCATO E SUL PROFILO DI GIMENEZ – «Gimenez per me è il giocatore ideale per l’attacco di Sarri. Ad ogni modo, o sul mercato intervieni puntando su giocatori che fanno la differenza o non intervieni. Non devi ‘prendere tanto per prendere’».

SU NUNO TAVARES – «Tavares? In fase di possesso fa la differenza, ma poi ha delle lacune. Deve migliorare ma non so quanto possa farlo se non è concentrato; il gol preso è di facile lettura per un difensore che ragiona da difensore. Deve allenarsi, magari anche a parte».