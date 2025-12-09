Rambaudi soddisfatto della Lazio: «Contro il Bologna prestazione eccellente, ma l’errore di Tavares pesa. Mercato? Questo attaccante sarebbe l’ideale per Sarri»

 Rambaudi soddisfatto: «Contro il Bologna prestazione eccellente»
Rambaudi soddisfatto della Lazio: le parole dell’ex attaccante dopo il match contro il Bologna e i consigli per il mercato biancoceleste

Ospite ai microfoni di Radiosei, l’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi, oggi apprezzato opinionista, è tornato ad analizzare la sfida terminata 1-1 contro il Bologna, soffermandosi soprattutto sulla prestazione generale dei biancocelesti e sulle problematiche difensive legate a Nuno Tavares.

PRESTAZIONE E NUMERI DEL MATCH«Ottima gara, uno dei migliori primi tempi che ho visto: 17 tiri contro 11, 8 in porta contro 4 ossia il doppio; 6 palle intercettate contro 1 e nel calcio di oggi queste sono occasioni da gol. I numeri parlano di superiorità assoluta; il risultato è casuale, la prestazione è stata fatta. Sono stati recuperati giocatori importanti. Poi se analizziamo la rete presa abbiamo visto tutti l’errore individuale di Tavares, purtroppo è arrivato subito dopo il vantaggio. Non si può rimproverare nulla alla Lazio, credo che con queste prestazioni la classifica si scalerà».

SUL MERCATO E SUL PROFILO DI GIMENEZ«Gimenez per me è il giocatore ideale per l’attacco di Sarri. Ad ogni modo, o sul mercato intervieni puntando su giocatori che fanno la differenza o non intervieni. Non devi ‘prendere tanto per prendere’».

SU NUNO TAVARES«Tavares? In fase di possesso fa la differenza, ma poi ha delle lacune. Deve migliorare ma non so quanto possa farlo se non è concentrato; il gol preso è di facile lettura per un difensore che ragiona da difensore. Deve allenarsi, magari anche a parte».

