 Rambaudi duro: «Italia? Sconfitta utile. E su Rovella...»
Connect with us

Hanno Detto

Rambaudi duro tra Italia e Lazio: «Nazionale? Sconfitta utile per farsi un bagno di umiltà. La situazione di Rovella riassume la confusione della Lazio. Dele-Bashiru? Lo metto fuori»

Hanno Detto

Infortunio Rovella, il dottor Capua: «Si è perso del tempo, ma può capitare. Quando lo rivedremo in campo»

Formello Hanno Detto

Lazio, parla Rovella: «Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. Ci vediamo molto presto!»

Hanno Detto Nazionali

Cabrini analizza: «Mi aspetto una gara tosta anche a San Siro. La Norvegia non è più la squadra modesta. Su Haaland...». Le parole

Hanno Detto

Bezzi commenta le tensioni in casa Lazio: «Sosta utile per Sarri e per la società. Lotito? Cambiare strategia, così non serve a nulla»

Hanno Detto

Rambaudi duro tra Italia e Lazio: «Nazionale? Sconfitta utile per farsi un bagno di umiltà. La situazione di Rovella riassume la confusione della Lazio. Dele-Bashiru? Lo metto fuori»

Lazio news 24

Published

7 ore ago

on

By

Rambaudi
Rambaudi

Rambaudi duro tra Italia e Lazio. L’ex calciatore, ha commentato la recente sconfitta degli azzurri contro la Norvegia e la situazione biancoceleste

In un intervento ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha commentato la recente sconfitta dell’Italia contro la Norvegia e la situazione legata al centrocampista biancoceleste Rovella, oltre a riflettere sul percorso della Nazionale e sulle difficoltà della squadra.

SULLA SCONFITTA DELL’ITALIA – «L’Italia bene nel primo tempo ma questa squadra non ha identità, o meglio, ne ha più di una: i primi 45′ sono merito degli azzurri o demerito degli avversari? Qual è la qualità migliore dell’Italia? Difficile da capire. Il secondo tempo è stato vergognoso. Ieri la sconfitta ci poteva stare ma è il percorso che va analizzato: come hai maturato certe vittorie, come non sei riuscito a maturare un’altra differenza reti. Forse la sconfitta è utile per farsi un bagno di umiltà in vista degli spareggi».

SU ROVELLA E LA SUA SITUAZIONE – «Rovella? Difficile dare giudizi ora, è chiaro che tutti adesso diciamo che sarebbe stato meglio intraprendere subito la strada dell’operazione. Che sia una grave perdita è ovvio. Se lo staff medico gli ha consigliato l’intervento, c’è stato un problema di credibilità. Questa situazione riassume un po’ tutto: quando c’è tanta confusione, indecisione, vengono fuori queste problematiche».

SU DELE-BASHIRU – «Dove colloco Dele-Bashiru nella Lazio delle ultime settimane? Fuori. Magari l’inserimento può esserci, ma deve essere lento. In questo momento non posso andare dietro alle cose che non avevano convinto».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.