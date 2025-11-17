Rambaudi duro tra Italia e Lazio: «Nazionale? Sconfitta utile per farsi un bagno di umiltà. La situazione di Rovella riassume la confusione della Lazio. Dele-Bashiru? Lo metto fuori»

Rambaudi duro tra Italia e Lazio. L’ex calciatore, ha commentato la recente sconfitta degli azzurri contro la Norvegia e la situazione biancoceleste

In un intervento ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha commentato la recente sconfitta dell’Italia contro la Norvegia e la situazione legata al centrocampista biancoceleste Rovella, oltre a riflettere sul percorso della Nazionale e sulle difficoltà della squadra.

SULLA SCONFITTA DELL’ITALIA – «L’Italia bene nel primo tempo ma questa squadra non ha identità, o meglio, ne ha più di una: i primi 45′ sono merito degli azzurri o demerito degli avversari? Qual è la qualità migliore dell’Italia? Difficile da capire. Il secondo tempo è stato vergognoso. Ieri la sconfitta ci poteva stare ma è il percorso che va analizzato: come hai maturato certe vittorie, come non sei riuscito a maturare un’altra differenza reti. Forse la sconfitta è utile per farsi un bagno di umiltà in vista degli spareggi».

SU ROVELLA E LA SUA SITUAZIONE – «Rovella? Difficile dare giudizi ora, è chiaro che tutti adesso diciamo che sarebbe stato meglio intraprendere subito la strada dell’operazione. Che sia una grave perdita è ovvio. Se lo staff medico gli ha consigliato l’intervento, c’è stato un problema di credibilità. Questa situazione riassume un po’ tutto: quando c’è tanta confusione, indecisione, vengono fuori queste problematiche».

SU DELE-BASHIRU – «Dove colloco Dele-Bashiru nella Lazio delle ultime settimane? Fuori. Magari l’inserimento può esserci, ma deve essere lento. In questo momento non posso andare dietro alle cose che non avevano convinto».