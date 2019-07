Radu, Lazio in festa per il suo ritorno: il rumeno offre il pranzo

Il ritorno del figliol prodigo: Stefan Radu per festeggiare porterà la Lazio a pranzo. La squadra sfrutterà così il pomeriggio libero

Pomeriggio libero per la Lazio, è tempo di far festa. Il reintegro in squadra di Stefan Radu è la notizia più bella del ritiro estivo biancoceleste. La mezza giornata di riposo concessa dal tecnico Inzaghi concede finalmente l’occasione giusta per festeggiare. Il difensore rumeno dunque ha chiamato a rapporto squadra e staff, chiedendo loro di non prendere impegni dopo l’allenamento mattutino. Come riportato da Il Messaggero, per il leader della difesa laziale questo è il modo migliore per blindare il grande rapporto di stima e amicizia nei confronti dei compagni. Il banchetto allora è in fase di preparazione, offre Radu!

RADU E LA LAZIO: UNA STORIA D’AMORE CHE HA SUPERATO MILLE TEMPESTE