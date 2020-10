Radiosei, Abbate: «Col Toro si gioca, speranze solo su Lazzari e Immobile»

Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Radiosei ‘Non Mollare Mai’.

Il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha parlato ai microfoni di Radiosei nel corso della trasmissione ‘Non mollare mai’ per fare il punto sull’emergenza coronavirus e infortuni che investe la Lazio. Il giornalista si è mostrato speranzoso circa l’eventualità di qualche recupero per la prossima sfida di campionato, che a suo dire si giocherà regolarmente.

«Lotito è assolutamente contrario all’eventualità di chiedere il rinvio della gara con il Torino e tra l’altro a termini di norma non ci sono neanche i presupposti per chiederlo. Bisogna avere 10 casi Covid in squadra per giocarsi il jolly. Speranze di riavere Lazzari ed Immobile per il Torino nel caso in cui risultassero ‘falsi positivi».