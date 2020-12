RadioRadio, Di Giovambattista: «L’Inter ha già contattato Simone Inzaghi, Lazio su Juric»

Ai microfoni di RadioRadio una “bomba” di mercato che riguarderebbe l’allenatore della Lazio.

Nel pomeriggio di RadioRadio si fa il punto in vista della serata di Champions League: questa sera alle 18.55 c’è Lazio-Club Brugge. Ecco le parole di Ilario Di Giovambattista sugli scenari futuri in panchina.

«Conte è ai ferri corti con l’Inter. Inzaghi non ha firmato e non ha mai sollecitato l’incontro con la Lazio. Per quanto mi risulta l’Inter è sicura di voler affidare la panchina a Inzaghi per l’anno prossimo, con Suning che ha già contattato Simone Inzaghi dicendogli di volerlo sulla panchina nerazzurra dalla stagione 2021/2022 in poi. L’Inter e Conte si detestano cordialmente, i rapporti non sono ottimi. Marotta stima tantissimo l’allenatore della Lazio».