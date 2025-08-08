 Quote scudetto Lazio: a quanto è dato il tricolore per Sarri
Quote scudetto Lazio: a quanto è dato il tricolore per la squadra di Sarri

Calciomercato Lazio, tante indecisione anche sulle uscite. Valutazioni in corso per quel giocatore

Castellanos perno dell'attacco? La Lazio punta su di lui, ma occhio anche a quell'attaccante

Lazio, Sarri si gode il suo 'jolly': versatilità e leadership al servizio del tecnico biancoceleste

Calciomercato Lazio: perché Insigne è stato scartato

Quote scudetto Lazio: a quanto è dato il tricolore per la squadra di Sarri

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
As Roma 30/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Quote scudetto Lazio: a quanto è dato il tricolore per la squadra di Sarri che sta vivendo un’estate di grande incertezza

La quota per il tricolore della Lazio quota per il tricolore biancoceleste oscilla generalmente in un range che va da 30.00 a 35.00. Questo significa che puntando 10 euro, se ne vincerebbero tra i 300 e i 350.

Il confronto con le favorite

Per dare un contesto a queste cifre, è utile confrontarle con quelle delle squadre ritenute favorite per il titolo:

  • Napoli e Inter: Sono le principali candidate alla vittoria finale, con quote molto basse che si attestano tra 2.50 e 4.25.
  • Milan e Juventus: Formano il secondo gruppo di contendenti, con quote che variano generalmente tra 4.50 e 6.50.
  • Roma e Atalanta: Si posizionano subito prima della Lazio, in una fascia intermedia con quote che vanno da 12.0025.00.

Le quote indicative dei principali bookmaker

Ecco una tabella riassuntiva con le quote indicative per la Lazio vincente dello Scudetto, basate sulle rilevazioni di alcuni dei più noti operatori.

BookmakerQuota Indicativa
Snai33.00
Sisal30.00
Eurobet34.00
Bet36533.00 (equivalente di 33/1)

Esporta in Fogli

(Le quote sono indicative e soggette a continue variazioni. Si consiglia di verificare sui siti dei rispettivi operatori).

Perché queste quote?

Le quote relativamente alte per la Lazio riflettono le incognite che il club si porta dietro in questa stagione: il blocco del mercato in entrata è il fattore più penalizzante, seguito dall’emergenza in difesa con cui la squadra inizierà il campionato. I bookmaker prezzano questo rischio. Tuttavia, la presenza di un allenatore di alto livello come Maurizio Sarri impedisce che la quota salga ulteriormente, lasciando aperta la porta a quella che sarebbe una vera e propria impresa sportiva.

