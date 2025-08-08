Quote scudetto Lazio: a quanto è dato il tricolore per la squadra di Sarri che sta vivendo un’estate di grande incertezza

La quota per il tricolore della Lazio quota per il tricolore biancoceleste oscilla generalmente in un range che va da 30.00 a 35.00. Questo significa che puntando 10 euro, se ne vincerebbero tra i 300 e i 350.

Il confronto con le favorite

Per dare un contesto a queste cifre, è utile confrontarle con quelle delle squadre ritenute favorite per il titolo:

Napoli e Inter: Sono le principali candidate alla vittoria finale, con quote molto basse che si attestano tra 2.50 e 4.25 .

Sono le principali candidate alla vittoria finale, con quote molto basse che si attestano tra e . Milan e Juventus: Formano il secondo gruppo di contendenti, con quote che variano generalmente tra 4.50 e 6.50 .

Formano il secondo gruppo di contendenti, con quote che variano generalmente tra e . Roma e Atalanta: Si posizionano subito prima della Lazio, in una fascia intermedia con quote che vanno da 12.00a 25.00.

Le quote indicative dei principali bookmaker

Ecco una tabella riassuntiva con le quote indicative per la Lazio vincente dello Scudetto, basate sulle rilevazioni di alcuni dei più noti operatori.

Bookmaker Quota Indicativa Snai 33.00 Sisal 30.00 Eurobet 34.00 Bet365 33.00 (equivalente di 33/1)

(Le quote sono indicative e soggette a continue variazioni. Si consiglia di verificare sui siti dei rispettivi operatori).

Perché queste quote?

Le quote relativamente alte per la Lazio riflettono le incognite che il club si porta dietro in questa stagione: il blocco del mercato in entrata è il fattore più penalizzante, seguito dall’emergenza in difesa con cui la squadra inizierà il campionato. I bookmaker prezzano questo rischio. Tuttavia, la presenza di un allenatore di alto livello come Maurizio Sarri impedisce che la quota salga ulteriormente, lasciando aperta la porta a quella che sarebbe una vera e propria impresa sportiva.o oscilla generalmente in un range che va da 30.00 a 35.00. Questo significa che puntando 10 euro, se ne vincerebbero tra i 300 e i 350.

