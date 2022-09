Qatar 2022, Cantona attacca: «Una follia, lì non c’è passione»

Eric Cantona, ex stella del Manchester United, si è scagliato contro i prossimi Mondiali in Qatar: le sue dure parole

Con una lettera pubblicata sui propri profili social, Eric Cantona ha duramente attaccato l’organizzazione dei prossimi Mondiali in Qatar:

«Il Qatar non è un Paese di calcio! Non c’è fervore, non c’è sapore. Un’aberrazione ecologica, con tutti gli stati climatizzati. Che follia, che stupidità! Ma soprattutto un orrore umano, con migliaia di morti per costruire questi stadi che serviranno solo per divertire il pubblico presente per due mesi. L’unico senso di questo evento e lo sanno tutti è il denaro. Che la Francia vinca o perda non deve importare, ci sono cose più importanti del calcio. Al suo posto mi guarderò tutti gli episodi di ‘Colombo’ che è da tanto tempo che non li vedo».