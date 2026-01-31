Przyborek e le prime parole da calciatore della Lazio: «Sogno realizzato. Sono emozionato, voglio crescere qui!»

Przyborek si presenta alla Lazio per questa nuova grande esperienza in Italia! Le prime parole del polacco con la maglia biancocelesti

Adrian Przyborek, nuovo acquisto della Lazio, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore biancoceleste ai microfoni ufficiali del club capitolino. Il centrocampista polacco ha espresso entusiasmo per il suo approdo nella capitale, sottolineando l’importanza di questa nuova esperienza per la sua crescita.

Przyborek sulla Lazio: emozione e aspettative

«Sono molto emozionato. Ho un po’ di pressione, non lo posso negare, ma fa parte del mio carattere. Ho soprattutto tanta voglia di cominciare. Non vedo l’ora di allenarmi con la squadra e di giocare per la Lazio.»

Il giovane centrocampista ha aggiunto che il club biancoceleste è il posto giusto per crescere sia come persona che come calciatore.

Przyborek l’importanza di Sarri e il supporto dei compagni

Przyborek ha poi parlato dell’impatto che si aspetta dal tecnico allenatore Lazio, sottolineando come l’esperienza internazionale dell’allenatore possa aiutarlo a crescere:

«Penso che allenatore Lazio possa aiutarmi molto. Ha un’enorme esperienza internazionale e può rendermi più forte, soprattutto per quanto riguarda la mia personalità, che è un aspetto che devo migliorare.»

Przyborek il sogno di giocare con la Lazio

Il calciatore, che arriva a Italia con grandi aspettative, ha anche sottolineato l’importanza di questa opportunità per lui:

«Vengo da Szczecin e so bene che qui alla Lazio ci sono dei giocatori importanti. Non vedo l’ora di allenarmi e giocare con tutti i miei compagni. Descrivere questo momento con una parola? E’ un sogno.»

Przyborek, Neymar e il messaggio ai tifosi

Quando gli è stato chiesto del suo idolo calcistico, centrocampista della Lazio ha subito menzionato calciatore del Paris Saint-Germain:

«Il mio idolo nel calcio? Neymar. Ai tifosi dico di avere pazienza. Conosco la situazione attuale. La Lazio è uno dei club più grandi d’Italia e resterà sempre ad altissimi livelli.»

Adrian Przyborek è pronto a mettersi alla prova in una delle piazze più prestigiose del calcio italiano e a lottare per conquistare il suo posto nella squadra di allenatore Lazio.

