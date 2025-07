Oliver Provstgaard: dal trionfo virtuale all’ascesa nel calcio reale

Oliver Provstgaard, il giovanissimo difensore danese della Lazio, ha alle spalle un passato da gamer di alto livello: in questa stagione invece punta alla consacrazione nel calcio reale

Oliver Provstgaard, difensore acquistato dalla Lazio a gennaio, ha già conosciuto la cima del mondo, seppur nel contesto degli eSports. A soli 17 anni, dopo aver recuperato da un infortunio al crociato, è riuscito a vincere la eChampions League, il prestigioso torneo internazionale di videogiochi, emergendo con il nickname OliverPN. Come riporta dall’edizione romana del Corriere della Sera, questo successo lo ha reso il primo giocatore della Serie A ad aver vinto un torneo Major FIFA, oggi noto come EA Sports FC. Un’impresa che ricorda un’altra grande vittoria, quella dell’Italia ai Mondiali del 2006, celebrata dalla Gazzetta dello Sport con il titolo “Tutto vero”.

La sua vittoria virtuale è ora affiancata da passi concreti nel calcio professionistico. La scorsa stagione, Provstgaard ha giocato 33 minuti con la Lazio — 22 contro l’Atalanta e 11 contro l’Empoli. In entrambe le occasioni, i biancocelesti hanno mantenuto la porta inviolata, un dettaglio che sottolinea l’impatto positivo del giovane danese. Il classe 2003 non ha ancora esordito all’Olimpico, ma il suo debutto è previsto per il prossimo 31 agosto contro il Verona. Con la squalifica di Romagnoli, dovrebbe trovare spazio nelle prime due giornate di campionato: prima in casa del Como (24 agosto) e poi, finalmente, davanti ai suoi tifosi. La sua carriera sta mostrando un’impennata che ricorda quella di Gila, il quale, sotto Sarri, è diventato un titolare inamovibile dopo un lungo periodo ai margini.