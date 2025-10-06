 Provedel Lazio, parla l'ex Marchetti: «Dal gol con l'Atletico a parate importanti nel suo primo anno in Champions, quei livelli lì non li ho più visti»
Provedel Lazio, parla l'ex Marchetti: «Dal gol con l'Atletico a parate importanti nel suo primo anno in Champions, quei livelli lì non li ho più visti»

2 ore ago

Provedel Lazio, l’ex Marchetti: «Dal gol con l’Atletico a parate importanti nel suo primo anno in Champions, quei livelli…». Le parole

Ai microfoni di Radio Tv Serie A, l’ex portiere Federico Marchetti ha commentato il percorso di Ivan Provedel con la maglia della Lazio. Dopo una stagione difficile, segnata anche dalla perdita del posto da titolare, il portiere biancoceleste è riuscito a rialzarsi.

Con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, infatti, Provedel ha ritrovato fiducia e continuità, tornando a difendere i pali della Lazio con determinazione e personalità.

PAROLE «Se mi aspettavo qualcosa in più da Provedel? Beh, sicuramente ha raggiunto livelli importanti. E’ arrivato alla Lazio a fari spenti, poi è riuscito a guadagnarsi la titolarità con grandi meriti. Poi al terzo anno di Sarri ha avuto un infortunio, fu un’annata problematica con le sue dimissioni. 

L’anno scorso mi aspettavo reagisse e così non è stato: dal gol con l’Atletico a parate importanti nel suo primo anno in Champions, quei livelli lì non li ho più visti. Mi auguro che ritorni a quello status di portiere importante, determinante per la Lazio».

