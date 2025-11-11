Provedel Lazio, l’analisi dell’esperto sulla prestazione del portiere biancoceleste contro l’Inter: «Atteggiamento passivo sulla seconda rete»

Provedel Lazio, l’analisi dell’esperto Riccardo Caprai sull’analisi della prestazione del portiere biancoceleste contro l’Inter

Ospite ai microfoni di Radiosei, Riccardo Caprai di Goalkeepermania Official ha analizzato la prestazione di Ivan Provedel nella sconfitta contro l’Inter, soffermandosi in particolare sulle due reti subite dalla Lazio. Sebbene l’estremo difensore biancoceleste non abbia avuto colpe dirette sul primo gol, realizzato da Lautaro Martínez, Caprai ha offerto un’analisi più approfondita sul secondo gol di Bonny, mettendo in luce un atteggiamento che ha definito “un po’ passivo” da parte del portiere.

SULLA PRIMA RETE – «Ovviamente nessuna responsabilità di Provedel nella circostanza del vantaggio dell’Inter firmato Lautaro Martinez».

SULLA SECONDA RETE E L’ATTEGGIAMENTO – «Per quanto riguarda la seconda rete di Bonny, dovremmo fare una valutazione sul modo di difendere della Lazio. È complicato come episodio, per come conosciamo Sarri non direi errore di Provedel, ma atteggiamento un po’ passivo. Questo si può dire. La posizione ideale da parte sua nell’occasione del cross di Dimarco forse doveva essere più avanzata».

SULLA POSSIBILITÀ DI INTERVENTO – «Forse avrebbe dovuto mentalmente predisporsi a coprire lo spazio più in avanti. Se fosse stato 50-60 cm più in avanti quella palla poteva prenderla. Non è semplice andare troppo nel dettaglio, ma forse doveva essere un po’ più propositivo nella lettura. Più che una responsabilità individuale, però, parlerei di una responsabilità collettiva».