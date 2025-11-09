 Pagelle Inter Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida
Connect with us

News

Pagelle Inter Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

News

Inter Lazio LIVE 2-0: finisce così. Vittoria dei nerazzurri con le reti di Lautaro e Bonny

News

Calciomercato Lazio, Gila cresce e convince. Diletta Leotta svela il club interessato al difensore biancoceleste ex Real Madrid!

News

Inter Lazio, che scintille: tensione tra Gila, Guendouzi e Cataldi dopo il gol di Lautaro Martinez! Ecco cosa è successo

News

Formazioni ufficiali Inter Lazio, le scelte dei due tecnici per il match dell'undicesima giornata di Serie A

News

Pagelle Inter Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Provedel
Provedel

Pagelle Inter Lazio, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026

Ecco le nostre pagelle di Inter Lazio, match delle 20.45 e valido per l’undicesima giornata di Serie A.

L’Inter si impone 2-0 sulla Lazio nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, confermandosi una delle formazioni più solide del campionato. La squadra di Cristian Chivu risponde al successo della Roma e raggiunge i giallorossi in testa alla classifica, scavalcando Milan e Napoli, fermati rispettivamente da Parma e Bologna.

Serata amara invece per i biancocelesti di Maurizio Sarri, che falliscono l’aggancio alla zona europea e restano a quota 15 punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer 7; Akanji 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5; 56′ Dumfries 5.5, Barella 6.5, 81′ Calhanoglu 6, 56′ Sucic 5.5, Dimarco 7; 71′ Lautaro 7, 81′ Bonny 7. Subentrati: 56′ Augusto 6, 56′ Zielinski 6.5, 71′ Thuram 6.5, 81′ Esposito sv, 81′ Frattesi sv.

LAZIO (4-3-3): Provedel 5.5; 68′ Lazzari 5, Gila 6, 75′ Romagnoli 5, Marusic 5; Guendouzi 6, 65′ Cataldi 5, Basic 5; 65′ Isaksen 5, 65′ Dia 5, Zaccagni 6. Subentrati: 65′ Pedro 5.5, 65′ Vecino 5, 65′ Noslin 5.5, 68′ Pellegrini 5.5, 75′ Provstgaard 5.5

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.