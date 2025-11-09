News
Pagelle Inter Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Inter Lazio, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match valido per l'undicesima giornata di Serie A 2025/2026
Ecco le nostre pagelle di Inter Lazio, match delle 20.45 e valido per l’undicesima giornata di Serie A.
L’Inter si impone 2-0 sulla Lazio nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, confermandosi una delle formazioni più solide del campionato. La squadra di Cristian Chivu risponde al successo della Roma e raggiunge i giallorossi in testa alla classifica, scavalcando Milan e Napoli, fermati rispettivamente da Parma e Bologna.
Serata amara invece per i biancocelesti di Maurizio Sarri, che falliscono l’aggancio alla zona europea e restano a quota 15 punti.
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer 7; Akanji 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5; 56′ Dumfries 5.5, Barella 6.5, 81′ Calhanoglu 6, 56′ Sucic 5.5, Dimarco 7; 71′ Lautaro 7, 81′ Bonny 7. Subentrati: 56′ Augusto 6, 56′ Zielinski 6.5, 71′ Thuram 6.5, 81′ Esposito sv, 81′ Frattesi sv.
LAZIO (4-3-3): Provedel 5.5; 68′ Lazzari 5, Gila 6, 75′ Romagnoli 5, Marusic 5; Guendouzi 6, 65′ Cataldi 5, Basic 5; 65′ Isaksen 5, 65′ Dia 5, Zaccagni 6. Subentrati: 65′ Pedro 5.5, 65′ Vecino 5, 65′ Noslin 5.5, 68′ Pellegrini 5.5, 75′ Provstgaard 5.5