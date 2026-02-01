Procopio sulla sfida: «Il pareggio con il Como è un buon punto, siamo cresciuti come squadra»

Procopio, vice allenatore della Lazio Women, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Como Women: le parole

Gianluca Procopio, vice allenatore della Lazio Women, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Como Women, esprimendo soddisfazione per la prestazione delle sue ragazze e sottolineando la crescita della squadra in questa stagione. Le sue dichiarazioni evidenziano il lavoro svolto finora e le ambizioni per il futuro.

L’approccio alla gara e la risposta del collettivo

APPROCCIO ALLA PARTITA: «Sapevamo di affrontare una squadra che era in salute e noi le due partite di Coppa (Italia) si sono fatte sentire. Però l’approccio (alla gara, ndr) delle ragazze è stato ottimo, hanno dato tutto quello che avevano. Poi nel secondo tempo, negli ultimi 25 minuti, abbiamo fatto dei cambi, delle rotazioni per dare riposo a chi aveva giocato di più. Ci accontentiamo di questo pareggio, siamo lì ancora. Quindi penso che le ragazze abbiano fatto il massimo oggi.»

RISPOSTA DEL COLLETTIVO: «Sì, infatti siamo contenti di questo perché si sono fatte trovare tutte pronte. Il Como è una squadra forte, quindi è un punto che ci prendiamo e che ce lo teniamo stretto. E, ripeto, se la classifica è abbastanza corta, siamo lì e ci prepareremo in settimana per questa partita di Genova.»

Maturità della squadra e gestione degli infortuni

MATURITÀ DELLA SQUADRA: «Sì perché, se le partite non le puoi vincere, in questo contesto è importante non perderle alla fine. Quindi è venuto fuori questo pareggio, il primo della stagione, però i derby sono stati due partite dove, a livello nervoso e fisico, abbiamo speso molto e oggi lo si è visto negli ultimi 20 minuti. Questo pareggio per noi è un buon punto.»

CALCIOMERCATO INVERNALE: «Diciamo che, all’inizio, abbiamo un po’ sofferto gli infortuni e abbiamo avuto una rosa abbastanza ristretta. Però adesso, a livello numerico, le ragazze stanno tutte bene e penso che, se arriva qualcosa dal mercato questo lo saprà solo la società, la rosa che abbiamo adesso a disposizione, se stanno tutte bene, è importante.»

Obiettivi futuri e la crescita della squadra

GIOIA PER I PROGRESSI: «Sono molto orgogliosa proprio perché, nelle ultime tre partite, siamo proprio cresciute e si vede già dalla partita contro la Sampdoria. Tornavamo dalla sosta e con tante infortunate. Non sapevi cosa sarebbe successo, ma lì abbiamo dimostrato di essere maturare e lo abbiamo dimostrato oggi: il 4-0 è un risultato più che meritato.»

AMBITIONS PER IL PROSSIMO ANNO: «Io penso che abbiamo fatto un percorso giusto. Siamo partite dalla Serie B, che eravamo la squadra che doveva vincere il campionato, ma non era detto. Poi siamo arrivate in Serie A e tutti pensavano che stessimo tra le ultime due-tre. Invece, partita dopo partita, abbiamo messo una base solida che ti permette di sognare in grande il prossimo anno. Quindi sono d’accordo con Le Bihan: non dico che possiamo vincere qualcosa, perché sono scaramantica, ma dico che possiamo crederci molto.»

CRESCITA DELLA SQUADRA: «Che siamo partite tutte con molta umiltà. Il nostro obiettivo era arrivare tra le prime cinque, ci abbiamo creduto. Ora è arrivare prime nella poule salvezza. Volare basso ti dà un punto di slancio che poi arrivi in alto. È stato il percorso che abbiamo fatto quest’anno.»

GRUPPO CON CONSAPEVOLEZZE: «La Lazio non è mai un punto di partenza, ma di arrivo. Chi arriverà dovrà sapere che vestire questa maglia è pesante: va onorata e portata con dignità e umiltà. Alla Lazio c’è solo gente umile. Per vestire questa maglia devi essere forte dentro e avere tanta personalità. In cosa ho visto crescere la squadra? Io l’ho vista crescere da Scaramuzzi, che è tra le più piccole: ha avuto consapevolezza ancora di più durante l’anno, ma da tutte: da chi gioca di meno e da chi non gioca mai. Tutte sono cresciute e hanno preso consapevolezza in più che possono fare tutto. Magari quel gesto tecnico che non veniva nel ritiro di Torgiano adesso viene perché ora tutte sanno fare tutto.»

