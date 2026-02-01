Tavares Besiktas, il terzino sogna l’Arabia Saudita: salta la pista turca? Ecco i dettagli

Tavares Besiktas, il terzino portoghese auspica un trasferimento in Arabia Saudita: salta la pista turca? Gli aggiornamenti

Il futuro di Nuno Tavares sembra ormai scritto, ma lontano da Formello. Il terzino portoghese non rientra nei piani a lungo termine del club capitolino. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la situazione sta vivendo ore calde tra scadenze di mercato e l’ombra di possibili sostituti.

Il pressing del Besiktas su Nuno Tavares

Il club che si è mosso con maggiore decisione per assicurarsi le prestazioni del laterale è il Besiktas. La società turca vede in lui il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra, ma l’operazione non è ancora decollata. Il calciatore, infatti, sta temporeggiando: la sua priorità sarebbe un “ritorno di fiamma” da parte dell’Al Ittihad, attratto dalle sirene dorate del campionato saudita. Tuttavia, restare a Roma rischierebbe di condannarlo ai margini della rosa.

L’alternativa a Nuno Tavares: spunta Tsimikas

Il tempo stringe. Il mercato in Turchia chiuderà ufficialmente venerdì 6 febbraio, e il Besiktas non ha intenzione di farsi trovare impreparato. Se l’accordo per il portoghese non dovesse sbloccarsi a breve, i bianconeri di Istanbul cambieranno obiettivo. La testata romana riferisce di un sondaggio già effettuato per Tsimikas, attualmente in forza alla Roma di Gasperini ma di proprietà del Liverpool.

Ultima chiamata per Nuno Tavares

La palla passa ora al giocatore. Accettare la corte turca o rischiare l’esclusione totale dal progetto tecnico laziale? Le prossime 48 ore saranno decisive per definire il destino di un talento che, finora, nella Capitale ha mostrato solo lampi di una qualità rimasta troppo spesso inespressa.

LEGGI ANCHE: Romagnoli Al Sadd, il difensore ha fatto saltare la trattativa! Il retroscena

