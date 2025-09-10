Probabili formazioni Sassuolo Lazio: le ultime sulle scelte di Sarri in vista del match del Mapei Stadium di Reggio Emilia

Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato e sulla delicata trasferta in casa del Sassuolo di Fabio Grosso. Per la terza giornata, Maurizio Sarri ritrova pezzi importanti e punta a dare continuità al suo undici titolare, con qualche novità significativa soprattutto in difesa.

Tra i pali, la scelta è confermata: sarà ancora Ivan Provedel a difendere la porta biancoceleste. La notizia più attesa riguarda il pacchetto arretrato, dove si ricompone la coppia centrale titolare: al fianco di Mario Gila, torna dal primo minuto Alessio Romagnoli, che ha finalmente scontato le due giornate di squalifica. Sulle fasce, le scelte sono quasi obbligate: con Lazzari fermo per un problema al polpaccio e Patric ancora out (si punta al rientro per il derby), toccherà a Marusic e Nuno Tavares agire da terzini.

A centrocampo, Sarri sembra intenzionato a dare fiducia al trio che ha iniziato la stagione, composto da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. La buona notizia è il recupero di Matias Vecino, che dopo un lungo stop tornerà a disposizione e siederà in panchina.

In attacco, la novità principale è la panchina iniziale per Isaksen, rientrato da poco in gruppo. Sarà dunque Matteo Cancellieri a completare il tridente sulla destra, con Taty Castellanos centravanti e Mattia Zaccagni a sinistra, pienamente recuperato dopo una botta alla caviglia subita in nazionale.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All.: Grosso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Provstgaard, Cataldi, Vecino, Belahyane, Isaksen, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.