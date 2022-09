Probabili formazioni Lazio Verona: tridente confermato, finalmente Marcos Antonio?

Probabili formazioni Lazio Verona: Marcos Antonio si candida per la maglia da titolare. Possibile forfait per Pedro

Dopo la vittoria contro il Feyenoord, la Lazio sfida il Verona: la squadra di Cioffi è ospite allo Stadio Olimpico, per la sesta giornata di Serie A, col fischio di inizio in programma per le 18.

COME ARRIVA LA LAZIO – La squadra di Sarri è ancora alla ricerca della continuità in campionato, dove è reduce dalla sconfitta contro il Napoli. Il mister deve fare i conti con l’assenza di Cataldi – fermato dal Giudice Sportivo – e il possibile di forfait di Pedro. L’assenza del numero 32 potrebbe essere una chance per Marcos Antonio di ritagliarsi uno spazio dal primo minuto; mentre quella dello spagnolo costringerebbe agli straordinari Felipe Anderson e Zaccagni.

COME ARRIVA IL VERONA – Sotto di tre lunghezze rispetto alla Lazio, il Verona ritrova Faraoni che, davanti alla sua ex squadra, non si risparmia mai. Cioffi ha quindi la squadra al completo e qualche dubbio di formazione da risolvere: ballottaggio in mezzo tra Tameze e Veloso (uno dei due accanto ad Ilic). Dietro Hien, Gunter e Coppola a formare la linea a tre difensiva; mentre la coppia Henry e Lasagna guiderà l’attacco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Faraoni, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna.