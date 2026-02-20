Probabili formazioni Cagliari Lazio: le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida

Probabili formazioni Cagliari Lazio, cosa filtra sulla prossima sfida dei capitolini contro la squadra di Pisacane? Le ultime sui biancocelesti

Cagliari e Lazio si preparano ad affrontarsi nel prossimo turno di Serie A, con entrambe le squadre alla ricerca di punti cruciali. Maurizio Sarri e Fabio Pisacane hanno reso noti i possibili schieramenti per la partita, con i biancocelesti che dovranno fare a meno di Lazzari.

Per quanto riguarda il Cagliari, come confermato dalle pagine del CorSport, Pisacane dovrebbe confermare il modulo 3-5-2, con Caprile in porta. La difesa vedrà Zappa, Mina e Zé Pedro titolari, mentre a centrocampo Palestra occupa la fascia, con Adopo, Gaetano, Mazzitelli e Obert a completare la linea mediana. In attacco, Kilicsoy ed Esposito formeranno la coppia offensiva, con Folorunsho che potrebbe entrare a partita in corso, dopo il suo processo di recupero.

Ultimissime Lazio LIVE: i progressi di Zaccagni, le novità sullo stadio e molto altro

Per la Lazio, Sarri dovrà fare a meno di Lazzari, Pedro e probabilmente Gila, ma Zaccagni potrebbe essere convocato e partire dalla panchina. In difesa, Marusic, Romagnoli, Provstgaard e Pellegrini sono i titolari probabili. A centrocampo, Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor sono i prescelti, mentre in attacco, Isaksen, Maldini e Noslin comporranno il tridente offensivo. Nuno Tavares e Rovella sono opzioni per Sarri in caso di necessità.

La scelta sulla fascia sinistra rimane incerta, con Pellegrini e Nuno Tavares come possibili titolari. A centrocampo, Rovella potrebbe sostituire Dele-Bashiru. In attacco, Maldini sarà confermato, con Isaksen e Noslin sugli esterni.