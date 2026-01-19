News
Probabile formazione Lazio Como: le presunte scelte dei due tecnici
Probabile formazione Lazio Como: il grande giorno è arrivato! Le ipotesi legate all’undici iniziale. Le scelte di Maurizio Sarri e Cesc Fàbregas
Ci siamo! Il grande giorno è arrivato, stasera a partire dalle ore 20:45 riflettori puntati sullo Stadio Olimpico per Lazio-Como (21° turno Serie A 2025/26). A distanza di ore dalla sfida, vi proponiamo le presunte scelte dei tecnici Maurizio Sarri e Cesc Fàbregas legate alla formazione:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
