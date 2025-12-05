 Le prime pagine sportive nazionali – 5 dicembre 2025
Le prime pagine sportive nazionali – 5 dicembre 2025

prime pagine giornali
prime pagine giornali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

IMG 0700
Le prime pagine sportive nazionali – 5 dicembre 2025 25
IMG 0701
Le prime pagine sportive nazionali – 5 dicembre 2025 26
IMG 0702
Le prime pagine sportive nazionali – 5 dicembre 2025 27


