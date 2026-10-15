 Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 15 ottobre
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Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 15 ottobre

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Published 13 ore fa il 15 Ottobre 2026
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Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 15 ottobre: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:

La gazzetta dello sport 031807hjk99a9
Corriere dello sport 0204432jbe0qe
Tuttosport 0203599ae2kpy

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