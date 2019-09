Primavera, Moro e Cipriano due baby d’oro: la Lazio li aspetta

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del campionato Primavera: tra i volti nuovi nella Lazio Moro e Cipriano

Lazio Primavera / Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del campionato Primavera. La Lazio, reduce dalla promozione nella massima serie, spera di poter ritornare ad essere protagonista. A Leonardo Menichini, nuovo allenatore dei biancocelesti, il compito di guidare la squadra, integrando alcuni innesti, fortemente voluti dal ds Tare ed acquistati nell’ultima sessione di calciomercato. Tra questi, vi sono Raul Moro e Gustavo Cipriano. Quest’ultimo, scrive il Corriere dello Sport, è stato cercato dalla Lazio più volte, formerà la coppia difensiva titolare insieme a Nicolò Armini. Lo spagnolo, invece, arrivato nella Capitale a qualche ora dal ‘gong’ dell’ultimo giorno di mercato, è un esterno d’attacco tecnico e veloce, ma all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Viene dal Barcellona ed è convocato con frequenza dalla Nazionale spagnola U18, che ha confermato la stima nei suoi confronti chiamandolo anche per gli impegni del 14 e del 16 settembre. Per entrambi si sogna il salto in prima squadra. Adesso è tempo di dimostrare il proprio valore con le baby aquile.