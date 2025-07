Primavera Lazio: i primi (e complessi) acquisti tra blocchi e opportunità

Primavera Lazio, i primi movimenti della società biancoceleste sul mercato, tra opportunità e il blocco della prima squadra

La Primavera della Lazio si muove sul mercato con logiche diverse rispetto alla prima squadra, che rimane bloccata negli acquisti. Nonostante le difficoltà generali, ci sono le prime manovre per rinforzare la squadra allenata da mister Punzi. Come riporta il Corriere dello Sport, due nomi spiccano per il potenziale innesto: Kleo Shpuza, un terzino destro albanese classe 2007 proveniente dalla Primavera dell’Udinese, e Walid El Bouradi, anch’esso classe 2007, esterno destro alto di origini marocchine, libero dal 30 giugno e anch’egli proveniente dal settore giovanile dell’Udinese.

L’acquisizione di Shpuza lunedì sembrava ormai chiusa, ma ieri ha subito una frenata inaspettata. Anche El Bouradi spera in una svolta positiva per il suo trasferimento. La chiave di volta per queste operazioni, nonostante il mercato bloccato che condiziona sia la prima squadra che la Primavera biancoceleste, risiede in un dettaglio normativo. L’innesto di Shpuza è possibile perché verrebbe tesserato come “giovane di serie” e non con un contratto professionistico. Lo stesso principio deve valere per El Bouradi, permettendo alla Lazio di aggirare, almeno per il settore giovanile, le restrizioni che affliggono la rosa maggiore. Fino ad ora, la Primavera di Punzi era stata rinforzata solo con promozioni interne, ovvero con i ragazzi provenienti dall’Under 18, squadra che lo stesso Punzi aveva allenato l’anno scorso prima del suo salto di categoria. Questo testimonia la volontà del club di continuare a investire sul proprio vivaio, cercando soluzioni creative per aggirare gli ostacoli burocratici.