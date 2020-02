La Lazio Primavera vince contro l’Empoli: Falbo, Moro e Distefano regalano i tre punti a Menichini, l’euforia è social

La Lazio Primavera trova continuità nella vittoria. Tre punti guadagnati grazie alle reti di Falbo, Moro e Distefano (per quest’ultimo esordio con gol) che hanno fatto scatenare i ragazzi di Menichini in una vera e propria euforia social. Tanti i messaggi postati sui profili Instagram per celebrare il successo contro l’Empoli, come quelli di Capitan Armini a cui hanno fatto eco Cipriano e Raul Moro. Di seguito: