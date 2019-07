Poli: «Quel gol indimenticabile. Bandiere? Acerbi può diventarlo!»

Fabio Poli ricorda quel gol che salvò la Lazio dalla retrocessione in Serie C

La Lazio ha voluto ricordalo, e tutti i tifosi biancocelesti lo ricorderanno per sempre. Per quel gol che salvò la Lazio dalla retrocessione in Serie C. Fabio Poli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per ricordare quella giornata: «Ricordo benissimo il gol segnato al Campobasso, anche se sono passati 32 anni. Mi fa piacere perché molti tifosi della Lazio ancora mi fermano ricordando quel giorno, non dimenticano mai né questa data né quella del mio compleanno. Per me vuol dire molto aver lasciato il segno nella storia di questo club. Rivedendo quelle immagini noto che ho saltato più in alto di quanto pensassi. Comunque fu una stagione incredibile, ricordo che a metà campionato eravamo anche in zona promozione. Poi pagammo qualcosa in termini di stanchezza e ci complicammo la vita. Per fortuna riuscimmo a ritrovarci nel momento chiave, evitando la Serie C».

«Il calcio di oggi è cambiato, non ci sono più le bandiere. Acerbi, ad esempio, ha tutto per diventarlo. Ha una storia importante alle spalle, è sicuramente un esempio. Sarebbe fondamentale in ogni squadra, può diventare un simbolo della Lazio».