Pisacane torna su Lazio Cagliari: «A Roma abbiamo fatto bene nel palleggio, male nelle transizioni come sul tiro di Basic e su quello i Zaccagni»

Fabio Pisacane presenta in conferenza la sfida del Cagliari contro il Como di Fàbregas: ecco le sue parole

Alla vigilia dell’undicesima giornata di Serie A 2025-2026, Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro il Como guidato da Cesc Fàbregas. Ecco un estratto:

FORMAZIONE – «Difficile cambiare assetto in difesa dati i gioatori che abbiamo, il 4321 è il nostro modulo di riferimento. Come giocatori penso che molti di quelli visti a Roma potranno giocare dal primo minuto a Como».

DEIOLA E CENTROCAMPO IN CRESCITA – «A Roma hanno fatto bene nel palleggio, male nelle transizioni come sul tiro di Basic e su quello i Zaccagni nel primo tempo. Sono soddisfatto a metà come i calciatori, i risultati alimentano le prestazioni buone. Io e i ragazzi non ci sentiamo tranquilli dicendo che abbiamo giocato bene, con il Sassuolo abbiamo fatto due passi indietro, con la Lazio uno in avanti. Dobbiamo dare di più! Deiola rimane ai box e dopo la sosta potrebbe riprendere parte del percorso in gruppo verso la gara con il Genoa».

PRATI – «Ha fatto una partita ordinata assieme a Gaetano, all’Olimpico non è facile, è stato coraggioso. L’errore condiziona il giudizio, era un momento topico, deve lavorare sul non esporsi a certi rischi. Ha fatto un errore i valutazione, ma non lo voglio condonnare per un errore tecnico. Prati sicuramente per rendere ha bisogno di alcuni giocatori vicino, gli piace impostare e può fare fatica con il correre all’indietro con il passare della gara. Gli fa bene giocare con due cagnacci affianco».

