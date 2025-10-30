 Pisa Lazio, Sarri: «Davanti abbiamo creato davvero poco per poter vincere. Gli infortuni?Ho una speranza»
Pisa Lazio, Sarri: «Davanti abbiamo creato davvero poco per poter vincere. Gli infortuni? Ho una speranza»

Pisa Lazio, Gilardino: «Questa sera è mancato solamente solo il gol. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Su Tramoni e Cuadrado dico che...»

Isaksen Lazio, il biancoceleste a DAZN: «Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma se perdi oggi...»

Pisa Lazio, Gilardino nel pre gara: «Gol? Non deve diventare un’ossessione. Lavorando con il 4-3-3, vogliamo fare questo»

Pisa Lazio, Claudio Sclosa doppio ex della sfida della nona giornata: «Insieme al Torino hanno patito gli infortuni. Pronostico per la sfida? Dico questo»

Pisa Lazio, Sarri: «Davanti abbiamo creato davvero poco per poter vincere. Gli infortuni? Ho una speranza»

30 minuti ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Pisa Lazio, nel post partita della sfida di questa sera Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico biancoceleste.

La Lazio ritorna da Pisa con un punto che lascia l’amaro in bocca per diversi motivi. Le parole di Sarri nel post partita ai microfoni di Dazn.

PRESTAZIONE – «Abbiamo creato i presupposti per poterla vincere, ma davanti si è fatto davvero molto poco per portare i tre punti. Le partite infrasettimanale sono sempre difficili, siamo a cinque risultati utili consecutivi. Il Pisa non è una squadra semplice da affrontare e quindi prendiamo questo punto».

DIA – «L’ho visto stanco e volevo portare fuori il difensore centrale, ma non c’era la gamba per poterlo fare in maniera giusta».

SU COSA MIGLIORARE – «Dobbiamo diventare maggiormente qualitativi e anche più lucidi in alcuni momenti della sfida».

INFORTUNI – «Non penso che Gila, Pellegrini e Basic abbiano avuto grandi problemi. Speriamo di poter recuperare qualcuno per la sfida contro il Cagliari».

SUL FUTURO – «Io in questo momento non ce la faccio a produrre il mio calcio. Mi trovo con una squadra che non ho potuto cambiare, le caratteristiche dei giocatori mi permettono di fare qualcosa di diverso, ciò però mi diverte, è uno stimolo per fare qualcosa di diverso. Il gruppo è sano, i motivi per divertirsi ci sono, per incazzarsi anche uno in più».

