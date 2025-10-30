Pisa Lazio, Sarri: «Davanti abbiamo creato davvero poco per poter vincere. Gli infortuni? Ho una speranza»

Pisa Lazio, nel post partita della sfida di questa sera Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico biancoceleste.

La Lazio ritorna da Pisa con un punto che lascia l’amaro in bocca per diversi motivi. Le parole di Sarri nel post partita ai microfoni di Dazn.

PRESTAZIONE – «Abbiamo creato i presupposti per poterla vincere, ma davanti si è fatto davvero molto poco per portare i tre punti. Le partite infrasettimanale sono sempre difficili, siamo a cinque risultati utili consecutivi. Il Pisa non è una squadra semplice da affrontare e quindi prendiamo questo punto».

DIA – «L’ho visto stanco e volevo portare fuori il difensore centrale, ma non c’era la gamba per poterlo fare in maniera giusta».

SU COSA MIGLIORARE – «Dobbiamo diventare maggiormente qualitativi e anche più lucidi in alcuni momenti della sfida».

INFORTUNI – «Non penso che Gila, Pellegrini e Basic abbiano avuto grandi problemi. Speriamo di poter recuperare qualcuno per la sfida contro il Cagliari».

SUL FUTURO – «Io in questo momento non ce la faccio a produrre il mio calcio. Mi trovo con una squadra che non ho potuto cambiare, le caratteristiche dei giocatori mi permettono di fare qualcosa di diverso, ciò però mi diverte, è uno stimolo per fare qualcosa di diverso. Il gruppo è sano, i motivi per divertirsi ci sono, per incazzarsi anche uno in più».

