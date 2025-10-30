News
Pagelle Pisa Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
La Lazio frena contro il Pisa al termine di un match dove lo spettacolo non è stato sicuramente il protagonista principale. Uno 0-0 che porta i biancocelesti a quota 12 in classifica Risultato che conferma come la strada per l’Europa continua ad essere molto lunga.
PISA (3-4-2-1): Semper 6.5; Canestrelli 6.5, Caracciolo 6.5, Denoon 6 (46′ Calabresi 6.5); Touré 6, Aebischer 6, Marin 6 (65′ Akinsanmiro 6.5), Angori 6.5; Cuadrado 5.5 (65′ Moreo 6.5), Tramoni 5.5 (65′ Leris 6); Nzola 5. Allenatore: Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 6.5 (61′ Provstgaard 6.5), Romagnoli 6, Pellegrini 6 (58′ Lazzari 6); Basic 6 (58′ Vecino 6), Cataldi 6, Guendouzi 6; Isaksen 5.5 (81′ Noslin s.v.), Dia 5 (46′ Pedro 5.5), Zaccagni 5.5. Allenatore Sarri