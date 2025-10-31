 Pisa Lazio, Gilardino: «Questa sera è mancato solamente solo il gol. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Su Tramoni e Cuadrado dico che...»
Pisa Lazio, Alberto Gilardino nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico dei toscani dopo il pareggio con i biancocelesti.

Il Pisa non va oltre lo 0-0 contro la Lazio. Nel post partita il tecnico dei toscani, Alberto Gilardino, ha parlato ai microfoni di Dazn.

PRESTAZIONE – «Devo fare i complimenti alla squadra e ai ragazzi. Abbiamo fatto palle gol limpide, ci siamo difesi molto bene. Dobbiamo continuare a lavorare e continuare in questo modo».

DIFESA A 4 – «Questa squadra può giocare anche così. Ho giocatori che sanno difendere a quattro. Ci stiamo lavorando e c’è la possibilità di utilizzare un modulo differente rispetto al passato».

TRAMONI – «Ha fatto una partita di grande sacrificio in fase difensiva. Parliamo di un giocatore che sta crescendo. E’ al primo anno che gioca con continuità in Serie A. Può e deve determinare di più negli ultimi metri».

CUADRADO – «Sta bene. Stasera ha fatto una partita molto buona. Va gestito per il suo fisico e adattamento alla settimana di lavoro».

