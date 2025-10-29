Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole: «Contro la Lazio servirà una gara perfetta. Rocchi? Facciamo letteratura arbitrale»

Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole in vista del match di domani, giovedì 30 ottobre, valido per la 9a giornata di Serie A

Alla vigilia della sfida di domani contro la Lazio, in programma giovedì 30 ottobre alle 20.45, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa, analizzando lo stato della sua squadra e tornando anche sulle polemiche arbitrali seguite alla partita di San Siro contro il Milan. Le sue parole, riportate da sestaporta.news, evidenziano fiducia, compattezza e determinazione in vista del confronto con i biancocelesti di Maurizio Sarri.

SULLO STATO DELLA SQUADRA – «Gli assenti sono Lusuardi, Stengs ed Esteves, oltre a Raul Albiol per un problema alla mano. Resta da valutare per Torino. Speriamo di recuperarlo. Una assenza pesante assieme a quella di Mateus perché sono due centrali. La squadra ha fatto un’ottima settimana di lavoro con grande entusiasmo, grande volontà. Vogliamo arrivare alla partita di domani sera facendo una grande gara come a Milano. Serve la concretezza di fare una gara importante contro una Lazio forte in tutti i reparti, allenata da un grande maestro, uno degli allenatori che esprime meglio il calcio in Italia, non solo da quest’anno. E’ un allenatore molto preparato ed è difficile da incontrare, ma confido molto nelle qualità e nelle capacità dei miei giocatori. C’è il desiderio di rimanere uniti, questo è un aspetto determinante perché più rimaniamo uniti più possiamo determinare».

SULLE POLEMICHE ARBITRALI – «Mi è dispiaciuto leggere che io avrei ironizzato sui gol del Milan. Non era ironia la mia, ma realtà. Ci ha fatto piacere apprendere dal designatore Rocchi che il primo gol del Milan dovesse essere fuorigioco e che nelle prossime partite questi episodi saranno sanzionati. Siamo un po’ le cavie di questo inizio di stagione, facciamo letteratura arbitrale. Ci sono stati tanti episodi, ma noi dobbiamo pensare al campo, senza crearci alibi».

SUL REPARTO OFFENSIVO – «Ho variato tanto le coppie d’attacco e l’impianto offensivo, ho sempre fatto delle variabili in base alle caratteristiche. Lavoriamo affinché il feeling delle coppie possa diventare perfetto. Matteo domani è alla nona partita, ha fatto finora sei gare da titolare e due da subentrato. Questi ragazzi vanno allenati e fatti anche sbagliare mantenendo grande fiducia»

SUI SINGOLI E LE SCELTE DI FORMAZIONE – «Scuffet alza la concorrenza e questo si riflette positivamente anche su Semper, che ha fatto una gara pulita e ordinata. Cuadrado ha fatto molto bene e anche Arturo hanno dato un ottimo contributo. Valuterò in vista delle prossime due partite, anche contro il Torino. Vural e Isak stanno crescendo molto».

SU DENOON – «Sta bene, si è allenato in queste settimane e ha ripreso. Sto trovando una soluzione, lo vedo in crescita».

SUI CAMBI DI MILANO – «Sì, Cuadrado ha fatto molto bene e Arturo ha dato un ottimo contributo. Dovrò fare valutazioni per entrambe le partite, sia quella con la Lazio, sia quella col Torino. Quando si parla di Dna e riconoscimento del valore, rivedo in Calabresi questi elementi».

SULLA PORTA – «Scuffet alza moltissimo la concorrenza e questo si vede e si riflette positivamente anche in Semper. Quest’ultimo ha fatto una gara pulita e ordinata, con un grande elemento su Saelemaekers. Ci affidiamo a lui».

SU CUADRADO E VURAL – «Isak è una mezzala ad oggi con proprietà tecniche, primo controllo e conduzione rapida. Ha una buona gamba sugli inserimenti e può ricoprire il ruolo da trequartista. Farò delle valutazioni, mentre Juan sta bene ed è in crescita. Son quei giocatori sui quali ci affidiamo perché possano cambiare le partite».

