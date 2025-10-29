Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti. Arriva l’annuncio dei toscani: ecco come ottenere il rimborso! Tutte le informazioni

Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: l’annuncio dei toscani per ottenere il rimborso! Ecco tutte le informazioni utili

La trasferta di Pisa è ufficialmente vietata ai tifosi della Lazio. A seguito delle decisioni prese dalle autorità competenti, il Pisa Sporting Club ha comunicato che i biglietti acquistati per il settore ospiti (Curva Sud) da residenti nella Regione Lazio non saranno più validi per la partita Pisa-Lazio, in programma giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 20:45 presso la Cetilar Arena.

Attraverso una nota ufficiale, la società toscana ha informato il pubblico biancoceleste delle modalità per ottenere il rimborso:

«Pisa Sporting Club informa che è stato predisposto un servizio di rimborso dei biglietti acquistati per la gara Pisa-Lazio in programma giovedì 30 ottobre 2025 (ore 20.45) alla Cetilar Arena ma non più validi a seguito delle decisioni delle Autorità competenti. Sono da ritenersi tali tutti i biglietti del settore ospiti (Curva Sud) acquistati dai residenti nella Regione Lazio. I titolari dei suddetti biglietti, per ottenere il rimborso, dovranno recarsi nel punto vendita dove è stato emesso il titolo d’ingresso entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 30 ottobre 2025».

Una decisione che lascia l’amaro in bocca ai tifosi della Lazio, già pronti a seguire la squadra di Maurizio Sarri anche in trasferta dopo la vittoria contro la Juventus. L’incontro si giocherà dunque senza pubblico ospite, con il Pisa che ha attivato il servizio di rimborso per agevolare i sostenitori laziali impossibilitati a presenziare alla sfida.

