 Pisa Lazio, Sclosa doppio ex della sfida della 9a giornata
Pisa Lazio, Claudio Sclosa doppio ex della sfida della nona giornata: «Insieme al Torino hanno patito gli infortuni. Pronostico per la sfida? Dico questo»

Isaksen Lazio, il biancoceleste a DAZN: «Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma se perdi oggi...»

Pisa Lazio, Gilardino nel pre gara: «Gol? Non deve diventare un’ossessione. Lavorando con il 4-3-3, vogliamo fare questo»

Luis Alberto si racconta: «In Qatar mi trovo benissimo, la vita è tranquilla. Ora vogliamo lottare per il titolo»

Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole: «Contro la Lazio servirà una gara perfetta. Rocchi? Facciamo letteratura arbitrale»

2 ore ago

Mp Firenze 22/09/2024 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Pisa Lazio, Claudio Sclosa ex calciatore di Pisa e Lazio analizza la sfida tra le due squadre analizza il match di questa sera

Ospite della puntata numero 293 di Finestra sull’Arena, Claudio Sclosa ha ripercorso i suoi anni da calciatore, raccontando i legami con le sue ex squadre, Pisa e Lazio, con emozione. Durante l’intervista, Sclosa ha analizzato anche l’attuale momento delle squadre toscana, biancoceleste e granata, toccando temi legati ai risultati e agli infortuni, e ha espresso il suo pronostico sulla sfida di stasera tra Pisa e Lazio.

SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEL PISA, LAZIO E TORINO – «Non sono partite benissimo per quanto riguarda i risultati. Per quanto riguarda il gioco, sicuramente qualcosa hanno dimostrato, nel senso che sono tre squadre alle quali sicuramente gli infortuni hanno creato un po’ di problematiche».

PRONOSTICO PER PISA-LAZIO – «Mi tocca! Io non sono bravo nei pronostici. Però è una partita dove tutte e due le squadre arrivano da due risultati importanti. Il Pisa ha pareggiato a San Siro, la Lazio ha battuto la Juve. Bisogna vedere come si arriva fisicamente e mentalmente dopo le infrasettimanali. Secco? Dico 1-1. Classico risultato democristiano».

Claudio Sclosa ha tracciato un quadro realistico delle attuali difficoltà delle sue ex squadre, ma ha anche espresso ottimismo per il futuro, sottolineando l’importanza della condizione fisica e mentale in un campionato così competitivo. La sua analisi lascia aperta la possibilità di una partita equilibrata tra Pisa e Lazio, con il risultato finale che potrebbe essere deciso da piccoli episodi.

pisa lazio
Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

