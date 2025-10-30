Pisa Lazio, che partita può essere? L’analisi dell’avversaria che tra poche ore affronteranno i biancocelesti per la nona giornata di Serie A

Lazio che questa sera sarà ospite del Pisa per la nona giornata di Serie A. In campo tra appena 2 ore, la squadra di Maurizio Sarri dovrà affrontare una squadra solida, che ha saputo far temere qualsiasi avversaria, ma che sta subendo particolarmente il cambio categoria.

Nell’analisi del match che ci potremmo attendere questa sera dal Pisa, possiamo prevedere una squadra non arrendevole che ha saputo dare filo da torcere a squadre come il Milan o il Napoli, con la squadra di Gilardino che ha in Toure un’arma sulla corsia laterale di destrra da non sottovalutare per il contributo in fase offensivo e il mix tra qualità tecniche e fisiche.

In fase di impostazione Aebischer, ex Bologna, tra gli uomini cardine dei nerazurri, forti anche di un giovane Akinsamiro, nel reparto di centrocampo, proprietà dell’Inter, che ha dimostrato di poter competere anche con i grandi a suon di prestazioni memorabili, e reduce dal primo assist in Serie A proprio contro il Milan, servendo Nzola per il 2-2.

Nzola è l’arma offensiva del Pisa, con Tramoni e Cuadrado spesso a lavorare in suo supporto.

Pur privo di Albiol, il trio Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti compongono una solida fase difensiva per Gilardino che ha subito solo 12 reti in questo avvio di stagione, una in più dell’Inter, segno che anche difensivamente la squadra sappia comportarsi in attesa dei risultati.

Nonostante questo, il Pisa cerca ancora la sua prima vittoria stagionale, poiché oltre ai 4 pareggi in Serie A, non ha trovato la vittoria nei tempi regolamentari neanche in Coppa Italia, dove ha superato il primo turno contro Cesena solo ai calci di rigore, dopo lo 0-0 iniziale, prima di essere eliminato dal Torino per 1-0.

