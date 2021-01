Andrea Pirlo parla della lotta scudetto in Serie A. Le parole del tecnico bianconero sulla corsa al titolo

CORSA SCUDETTO – «La corsa per il titolo, come ha detto Fonseca, è racchiusa in 5-6 squadre dello stesso livello. La squadra da battere ora è il Milan, sta dimostrando continuità. Noi guardiamo a noi stessi, dobbiamo vincere tante partite e poi vedremo. Avremo tanti scontri diretti qui a Torino».