COSA SI PORTA DENTRO – «Un po’ tutto, però la cosa più importante erano i tre punti. Danilo ha giocato bene a centrocampo, Bernardeschi ha dato disponibilità nel giocare da terzino sinistro. Si merita tutti i complimenti, non era facile. La cosa più importante è la reazione di squadra».

MENO GOL SUBITI NEL SECONDO TEMPO – «Oggi abbiamo iniziato con 20′ di ritardo… Era normale perché in tanti rientravano e alcuni erano in posizioni diverse. Quando vai sotto è difficile recuperare, soprattutto contro squadre come la Lazio. Abbiamo fatto la nostra partita, era importante per la classifica e siamo contenti».

MORATA – «Non l’abbiamo avuto nell’ultimo periodo, quindi adesso sta cercando la forma migliore. Per noi è fondamentale, ha caratteristiche diverse dagli altri. Speriamo di averlo al 100%».

KULUSEVSKI – «Sta reagendo da campione. Non è facile arrivare alla Juve: ci sono pressioni in più, ogni passaggio è importante. Sta diventando un campione nella testa prima che nelle prestazioni».

DISCORSO PRE PORTO – «Fortunatamente ho due giorni per prepararla… Troveremo la forma per dare importanza a questa gara perché per noi è fondamentale. E’ un obiettivo talmente importante che non possiamo sbagliarlo».

ARTHUR – «È l’unico con queste caratteristiche. La squadra trova aspetti positivi quando è in possesso. Dà ritmo, speriamo possa trovare un po’ di condizione».