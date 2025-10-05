Fiorentina, Pioli a rischio esonero? Cosa filtra sull’ex Lazio. La squadra Viola è in zona retrocessione e sconfitta in rimonta anche dalla Roma

Tre punti in sei partite, tre sconfitte su tre in casa e una piena zona retrocessione. I numeri dell’inizio di stagione della Fiorentina sono quelli di un incubo, e la domanda che circola a Firenze è sempre la stessa: Stefano Pioli rischia l’esonero? Per adesso, la risposta del club è un no secco e deciso.

Nonostante un avvio disastroso e un gioco che stenta a decollare, la società viola, a partire dal presidente Rocco Commisso, continua a fare quadrato attorno al suo allenatore. Scelto in estate per la sua esperienza e blindato da un ricco contratto triennale, Pioli gode ancora di una fiducia che appare “illimitata”. Ma il tempo stringe. La sosta di quindici giorni per le nazionali arriva come un’ultima, grande occasione per trovare soluzioni prima di un calendario a dir poco terrificante: Milan, Bologna e Inter in rapida successione.

Lo stesso Pioli, dopo la sconfitta contro la Roma, ha provato a spostare l’attenzione dalla sua posizione alla prestazione della squadra, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno. «Il problema non è il mio futuro, ma trovare i risultati che ci servono. Abbiamo tutte le qualità e la forza per superare questo momento. Abbiamo avuto più occasioni di loro ma non siamo riusciti a riprenderla, dispiace enormemente. Il campo ha detto che siamo lontanissimi da loro, ma tecnicamente non così tanto. Hanno la miglior difesa d’Europa, noi siamo andati più volte vicini al secondo goal. La prestazione c’è, il risultato no, andiamo avanti e continuiamo a lavorare».

Le sue parole sono quelle di un allenatore che crede nel suo gruppo ma che sa di non avere più tempo. La fiducia della società è un capitale prezioso, ma che rischia di esaurirsi in fretta se, dopo la sosta, non arriverà una svolta netta. Pioli è chiamato a trovare il sereno il prima possibile, altrimenti la pioggia di risultati negativi potrebbe travolgerlo.