Lazio, Lotito fa un passo indietro? La posizione ufficiale del club biancoceleste

Lazio, la società smentisce le voci su fondi stranieri: «Notizie false e prive di fondamento». Lotito non pensa assolutamente ad un passo indietro

La Lazio ha deciso di intervenire in maniera ferma per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo a presunte trattative con fondi stranieri per la cessione di quote societarie. Attraverso un comunicato ufficiale, la S.S. Lazio ha definito tali informazioni «totalmente false, prive di ogni fondamento e diffuse con il solo scopo di destabilizzare l’ambiente biancoceleste, la tifoseria e il titolo quotato in Borsa».

Negli ultimi giorni, infatti, diversi canali social e alcune testate online avevano rilanciato la notizia di un presunto interessamento da parte di fondi del Qatar all’acquisizione di una parte del club. Una voce che ha rapidamente fatto il giro dei media e dei forum dei tifosi, generando curiosità ma anche confusione. La Lazio, però, ha voluto chiarire in modo netto che non esiste alcuna trattativa in corso, né con investitori qatarioti né con altri soggetti, italiani o esteri.

Il comunicato della società specifica che non è mai giunta alcuna offerta, proposta formale o manifestazione di interesse per l’acquisto di quote del club. La Lazio e il suo azionista di maggioranza hanno inoltre diffidato chiunque dal diffondere o riprendere notizie inventate che possano danneggiare l’immagine della società o influire sul regolare andamento del titolo in Borsa.

La società biancoceleste ha già provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti, tra cui CONSOB e Borsa Italiana, oltre che alla magistratura, per individuare la fonte delle false informazioni e le eventuali responsabilità. Si tratta di una mossa volta a tutelare la Lazio da comportamenti potenzialmente lesivi della trasparenza dei mercati finanziari e della reputazione del club.

Nel comunicato si ribadisce infine che la Lazio continuerà a operare con la consueta solidità economica e serietà gestionale, perseguendo gli obiettivi sportivi e societari già stabiliti. La società sottolinea di non avere alcuna necessità di ristrutturazione o di ingresso di nuovi investitori, ma di essere impegnata in un percorso di crescita sostenibile, nel pieno rispetto delle normative e degli interessi dei propri azionisti.

Con questa presa di posizione, la Lazio intende chiudere definitivamente ogni voce su possibili cessioni o trattative, ribadendo la stabilità del progetto biancoceleste e la volontà di guardare al futuro con fiducia e trasparenza.


