Petruzzi: «La Roma non esprime un calcio spettacolare come la Lazio»

Fabio Petruzzi ha parlato del derby di domenica ai microfoni di TMW Radio. Le parole dell’ex calciatore.

PAROLE – «La Roma non gioca benissimo, non esprime un calcio spettacolare come Milan, Napoli e Lazio, ma Mourinho ha vinto tanto non facendo un grande calcio ma con la concretezza. Io non mi aspettavo una Roma brillante ma i giocatori, che sono arrivati, anche se qualcuno purtroppo si è fermato per problemi fisici. Ora devi sopravvivere e arrivare fino alla fine di questo girone. Poi si vedrà. Nel derby sarà difficile, mancherà di sicuro Milinkovic alla Lazio, ma hai in generale tre partite per fare più punti possibili, perché poi a gennaio parte un altro campionato».