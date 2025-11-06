Petrucci sul momento della Lazio: «Romagnoli? Fortunatamente ha fatto questo. Calciomercato? A gennaio priorità a questo ruolo»

 Petrucci sulla Lazio: «Mercato? A gennaio priorità qui»
Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla situazione infortuni in casa Lazio in vista della sfida contro l’Inter, soffermandosi anche sulle possibili mosse della società in vista del mercato di gennaio. L’obiettivo, ha spiegato Petrucci, sarà rinforzare la rosa in modo mirato, senza stravolgere l’organico ma cercando di colmare alcune lacune emerse nella prima parte di stagione.

SUGLI INFORTUNATI – «Fortunatamente Romagnoli si è fermato in tempo e non dovrebbero esserci lesioni ma solo una contrattura. Tra oggi e domani sarà valutato ma credo non sarà rischiato. Torneranno in tanti dopo la sosta, ma non tutti. Mi aspetto di rivedere Castellanos, Romagnoli e Tavares. Rovella da programma tornerà a disposizione dopo la sosta, saranno fatti nuovi esami durante la sosta e si capirà. Per Cancellieri ci vorrà più tempo, probabilmente non sarà disponibile per il Lecce subito dopo la sosta, vedremo per la gara successiva».

SUL MERCATO DI GENNAIO – «Per il mercato si valuteranno le priorità e le possibilità economiche, sarà un mercato basato sugli incastri e per Sarri il problema non è il centravanti. Basic sta facendo bene e Vecino sta tornando a pieno regime, Sarri comunque se potesse un centrocampista con più goal lo prenderebbe».

