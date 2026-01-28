Hanno Detto
Petrucci: «Romagnoli non dovrebbe esserci contro il Genoa. Maldini provato falso nueve. La cessione di Noslin è…»
Matteo Petrucci è intervenuto per delineare la situazione della Lazio in vista della partita dello stadio Olimpico contro il Genoa: le sue parole
La Lazio continua a vivere giorni complessi, sospesa tra scelte tecniche, mercato e una situazione ambientale che pesa inevitabilmente sul rendimento della squadra; a fare il punto è stato Matteo Petrucci su Sky.
Lazio, Maldini falso nueve e priorità in uscita
Uno dei temi principali riguarda l’utilizzo di Daniel Maldini, arrivato per dare nuove soluzioni offensive. L’ex Milan ed Atalanta è stato testato in una posizione inedita: «Maldini è stato provato falso nueve. A questa squadra manca sicuramente un centrocampista, ma la priorità in questo momento è la cessione di un attaccante. Noslin è in pole, ma nessuno offre i 15 milioni che vuole la Lazio».
Patrucci sulla Lazio e il nodo centrocampo
Parallelamente, la dirigenza continua a guardare al centrocampo, considerato incompleto per equilibrio e qualità. In questo senso resta aperta la pista che porta in Spagna: «Per il centrocampo si sta trattando con Arnau Martinez e il Girona, c’è distanza però in questo momento per il terzino/centrocampista spagnolo».
### Lazio, le parole di Marusic e il peso dell’ambiente
A confermare il momento delicato è stato anche Adam Marusic, che ha ammesso apertamente le difficoltà del gruppo. Le parole di Petrucci sull’uscita del difensore della Lazio: «Marusic ha detto onestamente che anche il gruppo è in difficoltà, non vivono isolati dal mondo esterno ed è una situazione molto pesante anche per loro».
### Lazio, Sarri e il caso Romagnoli
Il capitolo più spinoso resta quello legato a Alessio Romagnoli: «Sarri su Romagnoli sta facendo lo stesso ragionamento di tutti: “Se resta, come resta?”. Lui del comunicato non sapeva nulla e non credo venerdì sarà della partita. Non mi risulta che ci siano scadenze per l’offerta dell’Al-Sadd, Romagnoli ha deciso di andare via e non è affatto sereno in questo momento. Si trova in mezzo a un braccio di ferro tra allenatore e società».
