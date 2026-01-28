Calciomercato
Cancellieri Lazio, il Brentford si sfila: la situazione del centravanti
Cancellieri Lazio, cambia lo scenario di mercato: si raffreddala pista che lo avrebbe portato al Brentford, la decisione del club inglese
Novità sul futuro di Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 della Lazio. Come riportato su X dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Brentford ha ribadito di non essere più interessato al giocatore, una decisione maturata già dalla giornata di ieri.
La presa di posizione del club inglese chiude quindi una delle piste estere che erano state accostate a Cancellieri nelle ultime settimane. L’esterno, cresciuto nel settore giovanile della Roma e rientrato alla Lazio dopo l’esperienza in prestito, resta così al centro delle valutazioni della dirigenza biancoceleste, che dovrà ora decidere se aprire ad altre soluzioni, in Italia o all’estero.
Per la Lazio, l’uscita di scena del Brentford riduce le opzioni sul tavolo, soprattutto sul fronte Premier League, ma il mercato resta in movimento e non si escludono nuovi sondaggi nelle prossime ore. La situazione di Cancellieri rimane dunque da monitorare, in attesa di capire se emergeranno altre opportunità prima della chiusura della finestra di mercato.
