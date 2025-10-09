Petkovic, l’ex Lazio riporta l’Algeria al Mondiale dopo 14 anni. Decisivo il 3-0 in Somalia firmato dalla doppietta di Amoura e da Mahrez

L’attesa è finita, il sogno è diventato realtà. L’Algeria torna al Mondiale. A dodici anni di distanza dall’ultima partecipazione in Brasile nel 2014, le “Volpi del Deserto” hanno staccato con un turno d’anticipo il pass per la fase finale della Coppa del Mondo 2026, che si disputerà in USA, Messico e Canada.

La qualificazione è arrivata grazie a una vittoria netta e convincente per 3-0 in casa della Somalia. A trascinare la squadra del CT Vladimir Petković, ex allenatore della Lazio, sono stati i suoi uomini di maggior talento: la partita è stata sbloccata e messa in discesa dalla doppietta di Mohamed Amoura, e poi chiusa definitivamente dalla rete della stella Riyad Mahrez.

Un successo che ha reso ininfluente la contemporanea vittoria dell’Uganda (secondo nel girone) contro il Botswana. Con 22 punti in classifica nel Gruppo G, l’Algeria ha ora un vantaggio incolmabile di 4 punti sulla sua diretta inseguitrice, rendendo di fatto una passerella lo scontro diretto in programma il prossimo 14 ottobre.

Dopo la cocente e drammatica delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, il popolo algerino può finalmente tornare a festeggiare. La nazionale guidata dall’ex tecnico della Lazio ha dominato il proprio girone, dimostrando solidità e qualità.

L’Algeria diventa così la quarta nazionale africana a garantirsi un posto alla prossima Coppa del Mondo, raggiungendo le altre squadre che avevano già festeggiato nei giorni scorsi: Egitto, Marocco e Tunisia. Il continente africano inizia a delineare le sue rappresentanti per la più grande competizione calcistica.