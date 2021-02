Pesaresi: «Lazio e Samp in salute. In biancoceleste esperienza bellissima»

Pesaresi, ex giocatore di Sampdoria e Lazio, parla in vista del match di campionato tra le due formazioni. Le sue parole

Emanuele Pesaresi, doppio ex di Lazio e Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia:

«Lazio e Sampdoria sono due squadre in salute, nonostante la sconfitta contro l’Inter la Lazio ha fatto un’ottima partita. La Samp ha vinto bene contro la Fiorentina, c’è fiducia. Tra Lazio e Samp ci sono sempre partite con gol e tanto divertimento. Peccato per l’assenza del pubblico. Il passato in biancoceleste? La mia esperienza con la Lazio è stata bellissima, già solo allenarsi con certo giocatori era molto bello. Con tanti di loro ho giocato anche nella Sampdoria. Era una Lazio veramente forte che lottava per tutto».